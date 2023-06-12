%4.60 انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي، والذي يشير إلى انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان من عام 2023 ليصل إلى 88.21 مقابل 92.47 للشهر نفسه من عام 2022 مسجلاً انخفاضاً نسبته 4.60%.

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ويعزى ذلك إلى انخفاض الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.97% والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.01%. في حين ارتفع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.28% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22% والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 5.82% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.



كما يشير التقرير أيضاً إلى انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي للأربعة أشهر الأولى من عام 2023 ليصل إلى 88.52 مقابل 90.81 للفترة نفسها من عام 2022 مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.52%.

وقد نتج هذا التراجع انخفاض الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.24% والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01% والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 0.98% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.

في حين ارتفع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22%.

