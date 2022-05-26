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الخميس، 26-05-2022 10:22 ص

4800 مشارك في "أردننا جنة" خلال عطلة عيد الاستقلال

تعبير-عن-وادي-رم


الوكيل الإخباري - بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية، المدعوم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50%، منذ بداية العام الحالي نحو 72 ألف مشارك.اضافة اعلان


وبحسب بيان مشترك صادر عن وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة اليوم الخميس، بلغت أعداد حافلات النقل السياحي التي قامت بنقل المواطنين للوجهات السياحية التي يوفرها البرنامج وتنطلق من مختلف محافظات المملكة، 2014 حافلة، بالإضافة إلى 2014 دليلا سياحيا مرافقاً للحافلات.

وأشار الى أن أعداد المشاركين بالرحلات التي سيرتها الوزارة من خلال البرنامج في عطلة عيد الاستقلال وصلت الى 4800 مشارك لليوم الخميس فقط.

ويهدف برنامج "أردننا جنة" الذي تنفذه المكاتب السياحية بالتشارك مع النقل السياحي وادلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات، إلى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية.

وبينت الوزارة، أن البرنامج المصمم للمواطن الأردني، يؤمن نقلا مجانياً من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية الموجودة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، بالإضافة الى الإقامة بالفنادق والمخيمات في رحلات المبيت، وتوفير وجبات الطعام.

ويوفر البرنامج خدمات الاطلاع على الوجهات السياحية المشمولة والخدمات المقدمة وأسعار الرحلات، من خلال تطبيق أردننا جنة "Jannah.jo" على الهواتف الذكية.

 




 

 


 

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