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الأربعاء، 04-05-2022 11:01 م

حركة سياحية نشطة للمواقع السياحية والأثرية في المملكة

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الوكيل الإخباري - شهدت المواقع السياحية والأثرية في المملكة، خلال عطلة عيد الفطر السعيد حركة سياحية نشطة من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، بحسب الناطق الإعلامي باسم وزارة السياحة والآثار أحمد الرفاعي.

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وقال الرفاعي، اليوم الأربعاء، إن المواقع السياحية على جاهزية تامة لاستقبال المواطنين والسياح والمقيمين الراغبين في قضاء عطلة عيد الفطر للاستمتاع بالأجواء السياحية العائلية التي تتميز بها المملكة.


وأشار إلى أنه تم تشكيل فرقا للمناوبة من موظفي الوزارة ومدراء السياحة في المحافظات، طيلة أيام العطلة، للمتابعة والإشراف على تقديم أفضل الخدمات للسياح والزوار على مدار الساعة، والتواصل مع القطاع السياحي وتلقي الاستفسارات والملاحظات بهدف تحقيق أفضل الخدمات المقدمة لهم خلال العطلة.

 




 

 


 

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