وفاة و10 اصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة الماضية في المملكة

الوكيل الإخباري-

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أفادت الدوريات الخارجية صباح اليوم أن حركة المرور نشطة، وخاصة في الشمال باتجاه العاصمة، مع بداية الأسبوع.وأشارت إلى وجود إعاقة بسيطة على المسرب الايمن من الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب، دون وقوع إصابات نتيجة لحادث تدهور صباح اليوم ، وجاري العمل على رفع المركبة .وأوضحت الدوريات الخارجية في تقريرها المروري أبرز البلاغات التي تعاملت معها خلال الـ 24 ساعة الماضية. من بينها، حادث تصادم في وادي عربة أمس في تمام الساعة 6:30 مساءً، نتج عنه إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى الغور الصافي.وفي حادث آخر على طريق إربد - عمان ما بعد جسر سلحوب تحديدا باتجاه اربد في تمام الساعة 9 مساءً، وقع حادث تصادم بين مركبتين، نتج عنه 5 إصابات متوسطة تم نقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم التعامل مع العوائق.وفجر اليوم ، وقع حادث تدهور على طريق الصحراوي باتجاه الجنوب، نتج عنه وفاة و4 إصابات متوسطة تم نقلهم إلى مستشفى الكرك الحكومي .وأكدت الدوريات الخارجية أن أبرز أسباب هذه الحوادث تعود إلى عدم اتخاذ احتياطات السلامة المرورية والتصرف الخاطئ في المنعطفات.