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الإثنين، 15-11-2021 01:36 م

5 حالات عنف وانتهاك وقعت على ذوي احتياجات خاصة الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري- أكد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أن المجلس تابع وبالتعاون والتنسيق مع إدارة حماية الأسرة ومديرية الأحداث ووزارة التنمية الاجتماعية ومديرية شرطة وسط عمان، 5 حالات انتهاك وعنف أسري وقعت على أشخاص من ذوي الاحياجات الخاصة خلال الشهر الماضي.

وجاء ذلك في تقريره الشهري الذي نشره اليوم الاثنين، حول أبرز الإنجازات والإجراءات ومجريات سير العمل خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكر المجلس في بيانه أن المجلس نفذ 10 برامج تدريبية لبناء قدرات وإذكاء وعي المتعاملين مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، شارك فيها أكثر من 210 أشخاص، في مجال النهج الحقوقي وحق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل، ودور لجنة تكافؤ الفرص، وأهمية التدخل المبكر ومهارات تعديل السلوك للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية، واتيكيت التواصل الفاعل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومتطلبات وصولهم للخدمات المصرفي.

وشارك المجلس خلال الشهر الماضي، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والخدمات الطبية الملكية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في 7 زيارات ميدانية لمجموعة من المراكز الإيوائية للتحقق من صلاحية الأدوية الممنوحة للمنتفعين والوصفات الطبية الخاصة بها وطرق حفظها، كما نظم المجلس زيارة الى مدرسة واحدة إثر ورود شكوى ضدها.

وباشر بالتعاون مع وزارة التنمية بتقييم 150 منتفعا من الملتحقين في مركز الأمل الجديد للرعاية والتأهيل في إطار الخطة التنفيذية للخطة الوطنية لبدائل الإيواء.
خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تم التعامل مع 121 شكوى واستفسارا عبر مختلف قنوات الاتصال، وقد تم الرد عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمنصة الحكومية لاستقبال الشكاوى.

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