7 ملايين متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة

الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في الاردن حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي، بنسبة 7ر56 بالمئة، لتبلغ نحو 011ر7 مليون متر مربع، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 475ر4 مليون متر مربع.

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وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 3ر46 بالمئة، لتبلغ 21916 رخصة لنهاية شهر تشرين الاول من العام الحالي، مقارنة مع 14983 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية لنهاية شهر تشرين الاول من هذا العام، بنسبة 6ر59 بالمئة، لتبلغ 153ر6 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 855ر3 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية لنهاية شهر تشرين الاول من هذا العام، بنسبة 4ر38 بالمئة، لتبلغ نحو 858 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 620 ألف متر مربع لذات الفترة من العام الماضي.

ووفقا للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حتى نهاية شهر تشرين الاول من العام الحالي، ما نسبته 8ر87 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 2ر12 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة. وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 6ر66 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 8ر23 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 6ر9 بالمئة.



وبحسب التقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 1ر63 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة لنهاية شهر تشرين الاول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 9ر36 بالمئة. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 426ر4 مليون متر مربع حتى نهاية شهر تشرين الاول من العام الحالي، مقابل نحو 577ر2 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 8ر71 بالمئة.



أما على مستوى شهر تشرين الاول من العام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2174 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 719 ألف متر مربع، مقارنة مع 626 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 9ر14 بالمئة.

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