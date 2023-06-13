الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة العربية تُحذر من تنفيذ خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في 22 حزيران

مقتل أول مرتزق فنلندي في أوكرانيا

قاضي قضاة فلسطين: المشروع الإسرائيلي بتقسيم الأقصى ينذر بعواقب وخيمة

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وفاتان واصابتان اثر انهيار جدار استنادي في عمان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا - أسماء

الضمان: لا قرار بتأجيل أقساط سلف المتقاعدين للشهر الحالي

الأمن العام يعثر على الطفل المفقود عمر المحاميد

الثلاثاء، 13-06-2023 10:18 ص

7430 مركبة تم استيرادها إلى المملكة الشهر الماضي

تأجير-السيارات-المنتهي-بالتمليك1_1000x500


الوكيل الإخباري - بلغ مجموع المركبات التي تم استيرادها إلى المملكة خلال الشهر الماضي 7430 من مختلف الأصناف.

اضافة اعلان


وقال ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي في بيان صحفي، إن هذه المركبات موزعة على 2101 مركبة بنزين، و2008 مركبة هجين و 3321 مركبة كهرباء.


وأشار إلى أن قيمة مستوردات المملكة من الدواليب المدنية والإطارات بلغت خلال الشهر الماضي 5.3 مليون دينار، و 2.5 مليون دينار من المدخرات الكهربائية والبطاريات وقرابة 950 ألف دينار من الزيوت والشحوم و9.2 مليون دينار من المحركات وقطع السيارات.


ولفت الجبالي إلى أن غرفة تجارة الأردن تقوم بإعداد دراسة تحليلية لقطاع المركبات وقيمة مستوردات القطاع بشكل شهري ودوري.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A9380

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في 22 حزيران

-القدس-في-اربد-e1564145255830

بلدية إربد الكبرى تُشغّل الاشارة الضوئية على تقاطع شارع فلسطين وشارع الرشيد

WhatsApp Image 2023-06-13 at 11.26.43 AM

الضمان تُبرم مذكرة تفاهم لتوفير نافذة خدمات لها في نقابة المقاولين

1 (1)

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

main_image6357012b678ff

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

2019_10_28_04_53_01

وفاتان واصابتان اثر انهيار جدار استنادي في عمان

أخبار متعلقة
5202322113824750483626

بحث استعدادات المخيمات للاحتفال بعيد الاستقلال وزفاف ولي العهد

265652_18_1650369877

الخلايلة يفتتح المُلتقى الخيري واليوم الطبي المجاني في لواء بني كنانة

IMG_4760-780x450

البيئة تطلق الحملة الوطنية للنظافة اليوم

279f8d9e-58782

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

11111111111111

فيديو - ممر تكريمي لطالب بالصف الرابع في السلط.. ما قصته؟

و

وزير الداخلية يلتقي نظيره العراقي في بغداد