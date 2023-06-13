7430 مركبة تم استيرادها إلى المملكة الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - بلغ مجموع المركبات التي تم استيرادها إلى المملكة خلال الشهر الماضي 7430 من مختلف الأصناف.

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وقال ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي في بيان صحفي، إن هذه المركبات موزعة على 2101 مركبة بنزين، و2008 مركبة هجين و 3321 مركبة كهرباء.



وأشار إلى أن قيمة مستوردات المملكة من الدواليب المدنية والإطارات بلغت خلال الشهر الماضي 5.3 مليون دينار، و 2.5 مليون دينار من المدخرات الكهربائية والبطاريات وقرابة 950 ألف دينار من الزيوت والشحوم و9.2 مليون دينار من المحركات وقطع السيارات.



ولفت الجبالي إلى أن غرفة تجارة الأردن تقوم بإعداد دراسة تحليلية لقطاع المركبات وقيمة مستوردات القطاع بشكل شهري ودوري.