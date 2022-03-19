السبت 19-03-2022
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السبت، 19-03-2022 10:50 ص

767 الف مُسجل على منصة دعم الكهرباء

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الوكيل الإخباري- بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى اليوم السبت 767 الف عداد من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 919ر3 مليون شخص.

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ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شكل الأردنيون نسبة 66ر98 بالمئة (يشمل الرقم الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وشكلن 4ر1 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين)، فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 25ر1 بالمئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 09ر0 بالمئة.


وتم تلقي 2015 ملاحظة واستفسار وشكوى تم التعامل مع 1883 ملاحظة وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الملاحظات وعددها 135 ملاحظة.


واهابت الهيئة بالمستهدفين بالدعم المبادرة للتسجيل على الموقع الالكتروني kahraba.gov.jo علما بان التعرفة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نيسان المقبل.

 




 

 


 

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