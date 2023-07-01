8 آلاف شخص يزورون مواقع عجلون السياحية خلال العيد

الوكيل الاخباري - شهدت محافظة عجلون خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حركة سياحية نشطة خصوصا لمشروع التلفريك.

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وقال مدير سياحة عجلون، محمد الديك، إن نسبة الحجوزات في المنتجعات والفنادق والمنشآت السياحية في المحافظة وصلت خلال عطلة العيد إلى 100 % من طاقتها الاستيعابية، مبينا أن الأعداد زادت عن الأعوام الماضية بنسبة كبيرة جدا، بعد افتتاح مشروع التلفريك.



وبين أن عدد زوار المواقع السياحية والأثرية والغابات الحرجية في عجلون من المواطنين والسياح العرب والأجانب منذ بداية عطلة العيد وحتى يوم أمس الجمعة بلغ نحو 8 آلاف زائر.



بدورها أكدت مديرة المناطق التنموية، أروى الحياري، أن مشروع التلفريك يشهد إقبالا متزايدا بعد مرور أسبوعين على افتتاحه، كونه يعتبر تجربة فريدة من نوعها على مستوى المملكة، تتيح للزوار التمتع بجمال عجلون.



وقال عضو جمعية نسمة شوق السياحية، محمود العبود، إن إجازة العيد أعطت فرصة للعائلات لزيارة المواقع السياحية والأثرية في عجلون وعلى رأسها مشروع التلفريك الأول على مستوى المملكة، وقلعة عجلون ومار الياس، والمحمية ومنطقة اشتفينا السياحية، مبينا ان المحافظة شهدت زيادة كبيرة في أعداد الزوار والسياح تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك .



وأشار عضو الهيئة الإدارية في جمعية البيئة الأردنية محمد البعول، الى أن المحافظة شهدت خلال عطلة العيد حركة سياحية نشطة، تحديدا من السياح العرب والأجانب وأبناء المحافظة المغتربين الذين قدموا تزامنا مع عطلة الصيف والعيد فشهدت غابات اشتفينا وراسون حركة سياحية غير مسبوقة من قبل المتنزهين للتمتع بجمالها ومناظرها الطبيعية .

ودعا المستثمر فهيم صمادي، وزارة السياحة ومجلس المحافظة إلى تشجيع الاستثمارات السياحية وتسليط الضوء عليها لأنها تسهم في رفد السياحة ودعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المحافظة.

