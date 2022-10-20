%90 نسبة الإنجاز في المركز الثقافي بجرش

الوكيل الإخباري - قالت وزير الثقافة هيفاء النجار، الخميس، إن نسبة الإنجاز في المركز الثقافي في جرش بلغت قرابة 90٪، داعية للإسراع بإنجازه.

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وتفقدت النجار على سير العمل داخل المركز الثقافي، الذي يتكون من 3 طوابق بمساحة إجمالية تقدر بـ 3541 مترا مربعا، شاملا مسرحا بمساحة 653 مترا مربعا على أرض مساحتها 8 دونمات.



ويشتمل المركز الثقافي على مسرح مجهز بأنظمة الإضاءة والصوت كافة ،ومكتبة، وقاعة متعددة الأغراض،وقاعة عرض، و8 قاعات لاستخدامات مختلفة،وصالة استقبال كبار الزوار،ومكاتب إدارية،ومرافق خدمية.



وبلغت قيمة عطاء التنفيذ لمركز جرش الثقافي أكثر من 2.580 مليونا ، بحسب وزارة الثقافة.

