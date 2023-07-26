%92.3 نسبة نمو الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات في الأردن

الوكيل الاخباري - شهدت الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات الثمينة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي نموا ملحوظا بنسبة 92.3% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

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وأشارت جداول التقرير إلى أن الصادرات الوطنية بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الماضي 210.2 مليون دينار وارتفعت لذات الفترة من العام الحالي إلى 404.3 مليون دينار.



وتعرف الصادرات الوطنية وفقاً لنظام التجارة الخارجية، بأنها جميع السلع المعدة للتصدير خارج المملكة، والتي تمَّ إنتاجها أو تصنيعها محليًّا بالكامل، أو التي أُجرِي عليها عملية صناعية غيَّرت من شكلها وقيمتها.



أما فيما يتعلق بجدول المستوردات لذات البند والفترة فقط بلغت 523.2 مليون وتراجعت هذا العام الحالي إلى 426.8 مليون دينار بنسبة 18.4%.

