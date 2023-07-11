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الثلاثاء، 11-07-2023 03:25 م

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.98% بالنصف الأول

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الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر حزيران من عام 2023، حيث سجل ارتفاعاً نسبته 1.17% مقارنةَ مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفع الرقم القياسي لشهر حزيران من عام 2023 بنسبة 0.2% مقارنةً مع الشهر الذي سبقه.

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أما على المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للنصف الأول من هذا العام ارتفاعاً نسبتة 2.98% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.


وعليه فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2023 ارتفاعاً وصل الى 108.83 مقابل 107.58 لنفس الشهر من عام 2022، في حين ارتفع الرقم القياسي لشهر حزيران من عام 2023 ليصل الى 108.83 مقابل 108.62 للشهر الذي سبقه. أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للنصف الأول من عام 2023 ليصل الى 108.55 مقابل 105.41 لنفس الفترة من عام 2022.


وقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 بشكل رئيسي مجموعة الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 7.38%، والأمتعة الشخصية بنسبة 5.23%، والتبغ والسجائر بنسبة 5.14%، والثقافة والترفية بنسبة 4.88%، والعناية الشخصية بنسبة 3.50%.


ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.18%، والايجارات بنسبة 2.21%، والملابس بنسبة 0.99%، والحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.67%.


كما ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، كل من مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 15.05%، والثقافة والترفية بنسبة 9.10%، والأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 8.52%، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 8.38%، والصحة بنسبة 5.56%.

 




 

 


 

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