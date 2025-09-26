الجمعة 2025-09-26 01:35 م
 

أسعار الذهب تتراجع عالميا

تراجع أسعار الذهب عالميا
تراجع أسعار الذهب عالميا
 
الجمعة، 26-09-2025 10:44 ص
الوكيل الإخباري-  تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعدما رفعت بيانات اقتصادية أميركية جاءت أقوى من المتوقع الدولار وألقت بظلالها على توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، في حين يترقب المتعاملون بيانات التضخم الأميركية التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من اليوم لاستنباط المزيد من المؤشرات.اضافة اعلان


وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3741.71 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش، وصعد الذهب 1.7% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر دون تغيير عند 3772.20 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 44.92 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1538.15 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1255.72 دولارًا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إحالة مشغّل صفحة تروّج لمستحضرات تجميل مزوّرة إلى القضاء بتهمتي التزوير والبيع

أخبار محلية إحالة مشغّل صفحة تروّج لمستحضرات تجميل مزوّرة إلى القضاء بتهمتي التزوير والبيع

بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ الأحد بالمراجعة الرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادي

أخبار محلية بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ الأحد بالمراجعة الرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادي

الأسواق الأوروبية بما فيها البريطانية تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع

أسواق ومال الأسواق الأوروبية بما فيها البريطانية تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع

الصفدي: العالم بدأ يدرك عدم وجود شريك إسرائيلي من أجل تحقيق السلام

أخبار محلية الصفدي: العالم بدأ يدرك عدم وجود شريك إسرائيلي من أجل تحقيق السلام

الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة ميناء غزة

فلسطين الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة ميناء غزة

النفط يرتفع ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران

أسواق ومال النفط يرتفع ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران

الصفدي: بحماية الأنروا نحمي ما تبقى من مصداقية النظام الدولي

أخبار محلية الصفدي: بحماية الأنروا نحمي ما تبقى من مصداقية النظام الدولي

تراجع أسعار الذهب عالميا

أسواق ومال أسعار الذهب تتراجع عالميا



 
 



الأكثر مشاهدة