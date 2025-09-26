أسعار الذهب تتراجع عالميا

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3741.71 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش، وصعد الذهب 1.7% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر دون تغيير عند 3772.20 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 44.92 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1538.15 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1255.72 دولارًا.
