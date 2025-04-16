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إدارة معلومات الطاقة: إنتاج النفط الخام الأميركي سيبلغ ذروته في 2027

إدارة معلومات الطاقة: إنتاج النفط الخام الأميركي سيبلغ ذروته في 2027
ارشيفية
 
الأربعاء، 16-04-2025 12:19 ص
الوكيل الإخباري-   قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الثلاثاء، إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة سيبلغ ذروته عند 14 مليون برميل يوميا في 2027، وسيبقى قريبا من هذا المستوى حتى نهاية العقد ثم سينخفض بسرعة.اضافة اعلان


وأضافت الإدارة في تقريرها السنوي لتوقعات الطاقة أن إنتاج النفط في أميركا، أكبر منتج للنفط في العالم، سينخفض إلى نحو 11.3 مليون برميل يوميا في 2050، من نحو 13.7 مليون برميل يوميا هذا العام.

وتشير التوقعات إلى اقتراب نهاية طفرة النفط الصخري الأميركي التي استمرت قرابة عقدين في تحد محتمل يواجه رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادة إمدادات الخام المحلية.

وقالت وكالةالطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قد تزيد من تكلفة شراء الصلب والمعدات مما سيثبط عمليات التنقيب لمنتجي النفط الصخري.

وخفضت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية توقعاتها للطلب العالمي على النفط وإنتاج الخام في الولايات المتحدة خلال 2025.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الصخري الأميركي سيبلغ ذروته عند 10 ملايين برميل يوميا في 2027، ارتفاعا من نحو 9.69 مليون برميل يوميا هذا العام، ثم سينخفض إلى نحو 9.33 مليون برميل يوميا بحلول 2050.

وخلصت التوقعات إلى أن حالة الانتعاش التي يشهدها الطلب الأميركي على النفط منذ انحسار جائحة كوفيد-19 ستنتهي العام المقبل.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الإمدادات، وهو مقياس للطلب تستخدمه إدارة معلومات الطاقة، سيرتفع من 20.51 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي إلى 20.52 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وقبل تفشي جائحة كوفيد-19 بلغ متوسط استهلاك النفط في الولايات المتحدة 20.54 مليون برميل يوميا في 2019، فيما سجل أعلى مستوى على الإطلاق في 2005؛ حينما وصل إلى 20.80 مليون برميل يوميا.

وخفضت الإدارة الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى ضعف محتمل في النشاط الاقتصادي في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقرار واشنطن فرض رسوم جمركية على معظم الواردات.

كما خفضت الإدارة توقعاتها لأسعار النفط بشكل كبير وتوقعاتها لنمو إنتاج الخام في الولايات المتحدة لعامي 2025 و2026؛ بسبب الضبابية بشأن الطلب.

وتتوقع حاليا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت القياسي 67.87 دولارا للبرميل العام الحالي بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 74.22 دولارا.
 
gnews

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