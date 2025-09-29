ارتفاع أسعار الذهب عالميا

07:23 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من المرجّح أن يواصل خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.5%، ليلامس 3776.72 دولارًا للأوقية (الأونصة).



وسجّل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ 3790.82 دولارًا للأوقية في الأسبوع الماضي.



واستقرّت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم كانون الأول، عند 3806.20 دولارات.



وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2% مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 46.26 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 2.2% إلى 1602.45 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1279.68 دولارًا للأوقية.