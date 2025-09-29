ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.5%، ليلامس 3776.72 دولارًا للأوقية (الأونصة).
وسجّل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ 3790.82 دولارًا للأوقية في الأسبوع الماضي.
واستقرّت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم كانون الأول، عند 3806.20 دولارات.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2% مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 46.26 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 2.2% إلى 1602.45 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1279.68 دولارًا للأوقية.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
العراق.. صادرت النفط سجلت 3.5 مليون برميل يوميا
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الأسهم الأوروبية ترتفع وتحقق مكاسب أسبوعية
-
ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
الأسواق الأوروبية بما فيها البريطانية تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع
-
النفط يرتفع ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران
-
أسعار الذهب تتراجع عالميا