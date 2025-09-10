ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر

وصعدت العقود الآجلة لخام 37 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 66.39 دولارا للبرميل عند التسوية، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا، أو 0.6%، إلى 62.63 دولارا للبرميل عند التسوية.
وحقق كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت ما يقرب من اثنين بالمئة بعد وقت قصير من الهجوم الإسرائيلي على قطر، لكنهما تخليا عن معظم تلك المكاسب في وقت لاحق بعد أن أكدت واشنطن للدوحة أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضيها.
