الأربعاء 2025-09-10 08:16 ص
 

ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر

رافعة
ارشيفية
 
الأربعاء، 10-09-2025 06:38 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم استهدف قيادات بحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

اضافة اعلان


وصعدت العقود الآجلة لخام 37 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 66.39 دولارا للبرميل عند التسوية، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا، أو 0.6%، إلى 62.63 دولارا للبرميل عند التسوية.


وحقق كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت ما يقرب من اثنين بالمئة بعد وقت قصير من الهجوم الإسرائيلي على قطر، لكنهما تخليا عن معظم تلك المكاسب في وقت لاحق بعد أن أكدت واشنطن للدوحة أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضيها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 10-9-2025

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ترامب وبوتين

عربي ودولي ترامب: سأجري مكالمة مع بوتين هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل

فلسطينيتان بالقرب من جثمان شهيد في

فلسطين شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- تعلن شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق محافظة معان، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10-9-2025، من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 4:00 عصراً.

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وزارة الصحة

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

إسرائيل استهدفت قيادات حماس في قطر

عربي ودولي سفير إسرائيل لدى واشنطن يهدد باستهداف قيادة حماس مجددا

رافعة

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر



 
 



الأكثر مشاهدة