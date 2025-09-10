ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم استهدف قيادات بحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وصعدت العقود الآجلة لخام 37 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 66.39 دولارا للبرميل عند التسوية، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا، أو 0.6%، إلى 62.63 دولارا للبرميل عند التسوية.