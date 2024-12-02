ارتفاع أسعار النفط عالميا بفضل بيانات صينية متفائلة

ووفقا لوكالة"بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات لتصل إلى 71.92 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.09 دولار للبرميل بزيادة 9 سنتات.
وجاء ارتفاع الأسعار بعد أن أظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين شهد توسعا ضعيفا للشهر الثاني على التوالي في تشرين الثاني الماضي، ما يشير إلى أن موجة من التحفيز بدأت أخيرا في الظهور.
بترا
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