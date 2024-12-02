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ارتفاع أسعار النفط عالميا بفضل بيانات صينية متفائلة

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 02-12-2024 10:18 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بدعم من نشاط المصانع في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة"بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات لتصل إلى 71.92 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.09 دولار للبرميل بزيادة 9 سنتات.

وجاء ارتفاع الأسعار بعد أن أظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين شهد توسعا ضعيفا للشهر الثاني على التوالي في تشرين الثاني الماضي، ما يشير إلى أن موجة من التحفيز بدأت أخيرا في الظهور.

بترا
 
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