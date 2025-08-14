ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد موجة البيع التي شهدتها خلال الجلسة السابقة، وذلك قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. اضافة اعلان





وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 28 سنتًا أو 0.43% إلى 65.91 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 00:57 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 23 سنتًا أو 0.37% إلى 62.89 دولارًا.



وسجّل كل من العقدين أدنى مستوى لهما في شهرين، يوم الأربعاء، بعد مؤشرات تتعلق بالإمدادات صدرت عن الحكومة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية.



وهدد ترامب، الأربعاء، بـ"عواقب وخيمة" إذا لم يوافق بوتين على التوصل إلى سلام في أوكرانيا. ولم يحدد ترامب ماهية هذه العواقب، لكنه حذر من عقوبات اقتصادية إذا لم يسفر اجتماع ألاسكا، الجمعة، عن نتائج.



وقالت شركة ريستاد إنرجي في مذكرة للعملاء:"لا تزال حالة عدم اليقين التي تكتنف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا تضيف علاوة مخاطر صعودية، نظرًا لأن مشتري النفط الروسي قد يواجهون المزيد من الضغوط الاقتصادية."



وتتلقى أسعار النفط دعمًا آخر من اقتراب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في أيلول، والتي بلغت نسبتها ما يقارب 100%، بعد ارتفاع التضخم الأميركي بوتيرة متوسطة في تموز.