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ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد استثناء الهواتف الذكية والكمبيوتر من الرسوم الأميركية

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 14-04-2025 08:34 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا بعد أن استثنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.1 بالمئة، بعد انخفاضه يوم الجمعة للأسبوع الثالث على التوالي.


وزاد المؤشر داكس الألماني سريع التأثر بالتجارة 2.5 بالمئة، وارتفعت المؤشرات كاك 40 الفرنسي، وإيبكس 35 الإسباني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني، بنسب تتراوح بين 1.8 و2.1 بالمئة، وربحت أسهم التكنولوجيا الأوروبية 3 بالمئة، كما زادت أسهم البنوك سريعة التأثر بالظروف الاقتصادية 3.1 بالمئة.

 
gnews

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