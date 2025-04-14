ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد استثناء الهواتف الذكية والكمبيوتر من الرسوم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا بعد أن استثنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.1 بالمئة، بعد انخفاضه يوم الجمعة للأسبوع الثالث على التوالي.