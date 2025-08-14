الدولار تحت ضغط وسط تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية

وقاد ارتفاع التوقعات بشأن خفض الفائدة إلى جانب زيادة الاستثمار المؤسسي في العملات الرقمية إلى ارتفاع بتكوين إلى مستوى قياسي جديد.
وزاد الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات قوة سوق العمل.
وكان الأمر مختلفا قليلا في الولايات المتحدة حيث أصبح خطاب المركزي أكثر ميلا للتيسير النقدي بشكل عام في الآونة الأخيرة بسبب مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، في حين أن رسوم الرئيس دونالد ترامب لم تضف إلى ضغوط الأسعار بشكل كبير حتى الآن.
