الدولار تحت ضغط وسط تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار لأدنى مستوياته في أسابيع عدة مقابل العملات الرئيسة الخميس وسط تزايد رهانات المتداولين على استئناف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. اضافة اعلان





وقاد ارتفاع التوقعات بشأن خفض الفائدة إلى جانب زيادة الاستثمار المؤسسي في العملات الرقمية إلى ارتفاع بتكوين إلى مستوى قياسي جديد.



وزاد الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات قوة سوق العمل.



وكان الأمر مختلفا قليلا في الولايات المتحدة حيث أصبح خطاب المركزي أكثر ميلا للتيسير النقدي بشكل عام في الآونة الأخيرة بسبب مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، في حين أن رسوم الرئيس دونالد ترامب لم تضف إلى ضغوط الأسعار بشكل كبير حتى الآن.