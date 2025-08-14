الخميس 2025-08-14 08:51 ص
 

الدولار تحت ضغط وسط تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية

الدولار تحت ضغط وسط تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية
تعبيرية
 
الخميس، 14-08-2025 08:33 ص
الوكيل الإخباري-   تراجع الدولار لأدنى مستوياته في أسابيع عدة مقابل العملات الرئيسة الخميس وسط تزايد رهانات المتداولين على استئناف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.اضافة اعلان


وقاد ارتفاع التوقعات بشأن خفض الفائدة إلى جانب زيادة الاستثمار المؤسسي في العملات الرقمية إلى ارتفاع بتكوين إلى مستوى قياسي جديد.

وزاد الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات قوة سوق العمل.

وكان الأمر مختلفا قليلا في الولايات المتحدة حيث أصبح خطاب المركزي أكثر ميلا للتيسير النقدي بشكل عام في الآونة الأخيرة بسبب مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، في حين أن رسوم الرئيس دونالد ترامب لم تضف إلى ضغوط الأسعار بشكل كبير حتى الآن.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية كندا تشكر الأردن

الدولار تحت ضغط وسط تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية

أسواق ومال الدولار تحت ضغط وسط تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية تبدأ دوامها الأحد

الذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري-اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان.

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم_أسماء

خريطة إيضاحية لمخططات الاحتلال

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يطرح 6 عطاءات لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة

"الصحة العالمية": نحو 15 ألف مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة

فلسطين الصحة العالمية: نحو 15 ألف مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة

الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا في سلفيت

فلسطين الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا في سلفيت



 
 



الأكثر مشاهدة