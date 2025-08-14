الدولار ينهي سلسلة خسائر استمرت يومين بارتفاع 0.5%

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 98.17، وانخفض اليورو بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 1.16485 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 1.3538 دولار، وفقًا لشبكة (سي إن إن).
كما ارتفع الين مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة بعد أن أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أن بنك اليابان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً قريباً، قبل أن يتراجع ليستقر سعره تقريباً خلال اليوم عند 147.385 ين للدولار.
وانخفض الدولار الأسترالي في آخر تعاملات بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 0.6493 دولار.
