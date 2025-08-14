الخميس 2025-08-14 09:45 م
 

الدولار ينهي سلسلة خسائر استمرت يومين بارتفاع 0.5%

ل
أرشيفية
 
الخميس، 14-08-2025 09:03 م

الوكيل الإخباري- أنهى الدولار اليوم الخميس سلسلة خسائر استمرت يومين، حيث أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المنتجين الأميركيين بأكثر من المتوقع في تموز، وسط ارتفاع حاد في تكاليف الخدمات والسلع، ما يشير إلى ارتفاع أوسع في التضخم في الأشهر المقبلة.

اضافة اعلان


وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 98.17، وانخفض اليورو بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 1.16485 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 1.3538 دولار، وفقًا لشبكة (سي إن إن).


كما ارتفع الين مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة بعد أن أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أن بنك اليابان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً قريباً، قبل أن يتراجع ليستقر سعره تقريباً خلال اليوم عند 147.385 ين للدولار.


وانخفض الدولار الأسترالي في آخر تعاملات بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 0.6493 دولار.

 

بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

الطقس تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة الخميس وأين سُجلت

ا

أخبار محلية ندوة عن المفاهيم الأساسية في الأمن السيبراني وأنواع التهديدات السيبرانية بوزارة التربية

ا

عربي ودولي الكرملين: لقاء بوتين وترامب سيجري وفق صيغة "خمسة مقابل خمسة"

ا

أخبار محلية ندوة في مركز شابات المزار الشمالي حول المخاطر الزراعية

ل

أسواق ومال الدولار ينهي سلسلة خسائر استمرت يومين بارتفاع 0.5%

ت

أخبار محلية "ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني" يدين تصريحات نتنياهو

ل

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

ل

أخبار محلية نائب الملك يستقبل أوائل الثانوية العامة في قصر بسمان - صور



 
 



الأكثر مشاهدة