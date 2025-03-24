النفط يستقر عالمياً وسط تقييم فرص إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت تراجعًا طفيفًا بواقع 8 سنتات أو 0.1%، لتصل إلى 72.08 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات أو 0.1%، لتصل إلى 68.23 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات وكالة رويترز.
واستقر الخامان القياسيان على ارتفاع، الجمعة، وسجّلا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أدّت العقوبات الأميركية على إيران، بالإضافة إلى خطة جديدة من تحالف أوبك+ تتعلق بخفض الإنتاج، إلى زيادة الرهانات على تراجع الإمدادات.
يسعى وفد أميركي إلى إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في البحر الأسود وإنهاء الحرب في أوكرانيا، خلال اجتماعه مع مسؤولين روس، اليوم الاثنين، في السعودية، وذلك بعد أن أجرى الوفد الأميركي مناقشات مع دبلوماسيين أوكرانيين، أمس.
وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية: "التوقعات بإحراز تقدم في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، واحتمال تخفيف العقوبات الأميركية على النفط الروسي، أدّت إلى انخفاض الأسعار".
وأضاف: "لكن المستثمرين يُحجمون عن الدخول في استثمارات كبيرة، في ظل تقييمهم لاتجاهات إنتاج أوبك+ المستقبلية لما بعد أبريل".
وأصدر تحالف أوبك+، يوم الخميس، خطة زمنية جديدة لخفض إضافي في إنتاج سبعة أعضاء، لتعويض الإنتاج الذي تجاوز المستويات المتفق عليها. وتنص الخطة على تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألف برميل يوميًا و435 ألف برميل يوميًا، وستستمر حتى يونيو 2026.
ويراقب المشاركون في السوق أيضًا تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، والتي جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تنخفض شحنات النفط الإيراني إلى الصين على المدى القريب، بعد العقوبات الأميركية الجديدة التي ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن. ومع ذلك، قال التجار إنهم يتوقعون أن يجد المشترون حلولًا بديلة للحفاظ على تدفق بعض الكميات على الأقل.
وهذه هي الحزمة الرابعة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران، منذ تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في فبراير، بإعادة فرض حملة "أقصى الضغوط" على طهران، وتوعّده بخفض صادرات البلاد من النفط إلى الصفر.
سكاي نيوز
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