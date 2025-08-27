انخفاض أسعار الذهب عالميا

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3384.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أمس الثلاثاء، أعلى مستوى له منذ 11 آب.
