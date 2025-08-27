الأربعاء 2025-08-27 01:46 م
 

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الأربعاء، 27-08-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار عالميا، رغم تجدد المخاوف حيال استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي".

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3384.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أمس الثلاثاء، أعلى مستوى له منذ 11 آب.

 
 
