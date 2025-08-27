انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار عالميا، رغم تجدد المخاوف حيال استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي".

