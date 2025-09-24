الأربعاء 2025-09-24 09:38 ص
 

انخفاض أسعار الذهب عالميا

سبائك ذهب
سبائك ذهب
 
الأربعاء، 24-09-2025 08:00 ص
الوكيل الإخباري-   انخفض سعر الذهب، يوم الأربعاء، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا في الجلسة السابقة، بينما تأثرت الأسواق بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، الحذرة بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.اضافة اعلان


وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3753.22 دولارًا للأوقية، عند الساعة 02:24 بتوقيت غرينتش، بعدما سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3790.82 دولارًا يوم الثلاثاء.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم كانون الأول/ديسمبر، بنسبة 0.8% إلى 3785.90 دولارًا.

وقال باول، يوم الثلاثاء، إن على البنك المركزي الاستمرار في موازنة المخاطر المتنافسة، والمتمثلة في ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل، عند اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة المقبلة.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة "أواندا"، إن الذهب يتأثر حاليًا بمؤشرات فنية تُظهر أنه في "ذروة الشراء"، مما أدى إلى عمليات جني الأرباح، بالإضافة إلى خطاب باول المتوازن، الذي افتقر إلى تلميحات واضحة بشأن رفع أسعار الفائدة مستقبلًا.

وأضاف وونغ:
"قد نشهد انخفاضًا طفيفًا في أسعار الذهب يوم الأربعاء. ومع ذلك، لا تزال الاتجاهات المتوسطة والقصيرة الأجل تدعم التوقعات بصعود الأسعار."

ومن المقرر صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية للمرة الأولى في الولايات المتحدة، يوم الخميس، يليه مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي – يوم الجمعة.

وتشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تتوقع خفضين إضافيين في أسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما هذا العام، باحتمال 93% في أكتوبر/تشرين الأول، و77% في كانون الأول/ديسمبر.
 
 
