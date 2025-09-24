انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت، اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، ولليوم الثاني على التوالي، فيما ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بأكثر من دولار تقريبا ليصل الى 64.84 دولار للبرميل الواحد.

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 171 نقطة، ليصل إلى 46121 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 75 نقطة ليصل إلى 22497 نقطة.



كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 19 نقطة ليصل إلى 6638 نقطة.