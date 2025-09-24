وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 171 نقطة، ليصل إلى 46121 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 75 نقطة ليصل إلى 22497 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 19 نقطة ليصل إلى 6638 نقطة.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يستقر بعد تعليقات حذرة حول التيسير النقدي
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا مع انخفاض مخزونات الخام الأميركية
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
FEDMINING Cloud Mining مصدر دخل موثوق ومستقر للمستثمرين العالميين مع خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي
-
النفط يواصل الانخفاض بعد اتفاق العراق وكردستان على إعادة تشغيل خط أنابيب
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى تاريخي
-
الذهب عالميا يرتفع قرب أعلى مستوى قياسي له