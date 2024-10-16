بعد الإعلان عن تراجع معدل التضخم في بريطانيا.. تباين مؤشرات الأسهم العالمية

الوكيل الإخباري- تباينت مؤشرات الأسواق في أوروبا وآسيا، اليوم الأربعاء، بعدما تراجعت الأسهم الأمريكية عن مستوياتها القياسية متأثرة ببيع أسهم قطاعي التكنولوجيا والطاقة.



وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.6% ليصل إلى 8300.26 نقطة بعد إعلان الحكومة تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، ليصل إلى 1.7% في سبتمبر الماضي، ما يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سوف يخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل.



وفي باريس، انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ليصل إلى 7461.35 نقطة، فيما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1% ليصل إلى 19463.02 نقطة.

اضافة اعلان



وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%.



وفي التعاملات الآسيوية، تراجع مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة 1.8% ليصل إلى 39180.30 نقطة، مع تراجع أسهم التكنولوجيا.



وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/ أيه إس إكس الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 8284.70 نقطة.



وفي سيئول، تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 0.9 % ليصل إلى2610.36، فيما تراجع مؤشر تايكس في تايوان بنسبة 1.2%. وتراجع مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة 0.5%.



وارتفع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 0.4% ليصل إلى 20392.25 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 3202.95 نقطة.