تراجع إيرادات روسيا من الغاز الطبيعي بنحو 6%

وقالت الشركة في بيان صحفي: "هذا التراجع يعود إلى قوة الروبل وتراجع أسعار النفط عالميا، في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة الروسي ضغوطًا متزايدة بسبب العقوبات الغربية والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية والغازية، رغم التراجع غازبروم تستعد لتوقيع اتفاق مهم مع شركة الطاقة الصينية".
-
أخبار متعلقة
-
الأسهم الأوروبية تنخفض وتسجل خسارة أسبوعية ومكاسب شهرية
-
الذهب ينخفض عالمياً لكنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية
-
أسعار النفط تتراجع عالمياً لكنها تتجه لمكاسب أسبوعية
-
الدولار يتراجع والمعادن تحقق مكاسب بقيادة النحاس والألمنيوم
-
روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل
-
انخفاض معظم أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
روسيا: تراجع الاحتياطي الدولي إلى 682.8 مليار دولار
-
انخفاض الجنيه السوداني بقوة