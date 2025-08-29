تراجع إيرادات روسيا من الغاز الطبيعي بنحو 6%

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة غازبروم الروسية الحكومية، اليوم الجمعة، عن أن أرباحها للنصف الأول من عام 2025 شهدت تراجعًا بنسبة 6% لتصل إلى نحو 983 مليار روبل (حوالي 12.2 مليار دولار) خلال نصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان صحفي: "هذا التراجع يعود إلى قوة الروبل وتراجع أسعار النفط عالميا، في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة الروسي ضغوطًا متزايدة بسبب العقوبات الغربية والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية والغازية، رغم التراجع غازبروم تستعد لتوقيع اتفاق مهم مع شركة الطاقة الصينية".