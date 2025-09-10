تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

وحسب تقارير المراكز المالية البريطانية، تراجع الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل إلى 1.3529 دولار.
وفي المقابل، ارتفع الإسترليني أمام اليورو بنسبة 0.02 بالمئة مسجلاً 1.1559 يورو.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا الأربعاء
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى قياسي جديد
-
النفط يرتفع بفضل قرار أوبك+ والمخاوف بشأن الإمدادات الروسية
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
مجموعة "أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر