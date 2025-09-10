تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

الوكيل الإخباري- انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، أمام الدولار الأميركي، في حين سجل ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

اضافة اعلان



وحسب تقارير المراكز المالية البريطانية، تراجع الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل إلى 1.3529 دولار.



وفي المقابل، ارتفع الإسترليني أمام اليورو بنسبة 0.02 بالمئة مسجلاً 1.1559 يورو.