تراجع صادرات بريطانيا إلى أميركا لأدنى مستوى منذ ثلاث سنوات

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلًا عن غرفة التجارة البريطانية، أن هذا الانخفاض يمثل أدنى مستوى لصادرات المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة خلال ثلاث سنوات، منذ أن شهدت التجارة اضطرابات كبيرة نتيجة جائحة كورونا.
ويعود السبب جزئيًا إلى التعريفات التي أعلنتها واشنطن في 2 نيسان الماضي، والتي أضافت 10 بالمئة على معظم القطاعات البريطانية، من الأغذية والمشروبات إلى المواد الكيميائية، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وصعوبات عملية أمام المصدّرين البريطانيين.
وأشار رئيس سياسة التجارة في غرفة التجارة البريطانية، ويليام بين، إلى أن "تأثير التعريفات أصبح واضحًا على الشركات المصدّرة إلى الولايات المتحدة، رغم استمرار الأداء الجيد لصادرات الخدمات في الربع الثاني".
وأكد أن تنفيذ اتفاقية التجارة الكاملة بين بريطانيا والولايات المتحدة أصبح ضروريًا لتحسين الآفاق، خصوصًا لقطاعي الصلب والألومنيوم، وأن الاتفاقية يمكن أن تكون منصة لمناقشة إصلاحات جمركية إضافية في القطاعات التي تشهد منافسة محدودة على الإنتاج.
