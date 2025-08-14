الخميس 2025-08-14 07:35 م
 

تراجع صادرات بريطانيا إلى أميركا لأدنى مستوى منذ ثلاث سنوات

تراجع صادرات بريطانيا إلى أميركا لأدنى مستوى منذ ثلاث سنوات
تراجع صادرات بريطانيا إلى أميركا لأدنى مستوى منذ ثلاث سنوات
 
الخميس، 14-08-2025 06:06 م
الوكيل الإخباري- أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي البريطاني تراجع صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 13.5 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرة بالتعريفات الجمركية الأميركية.اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلًا عن غرفة التجارة البريطانية، أن هذا الانخفاض يمثل أدنى مستوى لصادرات المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة خلال ثلاث سنوات، منذ أن شهدت التجارة اضطرابات كبيرة نتيجة جائحة كورونا.

ويعود السبب جزئيًا إلى التعريفات التي أعلنتها واشنطن في 2 نيسان الماضي، والتي أضافت 10 بالمئة على معظم القطاعات البريطانية، من الأغذية والمشروبات إلى المواد الكيميائية، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وصعوبات عملية أمام المصدّرين البريطانيين.

وأشار رئيس سياسة التجارة في غرفة التجارة البريطانية، ويليام بين، إلى أن "تأثير التعريفات أصبح واضحًا على الشركات المصدّرة إلى الولايات المتحدة، رغم استمرار الأداء الجيد لصادرات الخدمات في الربع الثاني".

وأكد أن تنفيذ اتفاقية التجارة الكاملة بين بريطانيا والولايات المتحدة أصبح ضروريًا لتحسين الآفاق، خصوصًا لقطاعي الصلب والألومنيوم، وأن الاتفاقية يمكن أن تكون منصة لمناقشة إصلاحات جمركية إضافية في القطاعات التي تشهد منافسة محدودة على الإنتاج.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأردن وكوريا الجنوبية .. تنسيق مشترك لوقف إطلاق النار في غزة

أخبار محلية الأردن وكوريا الجنوبية .. تنسيق مشترك لوقف إطلاق النار في غزة

فرض قيود على حركة الطيران جنوب غرب روسيا

عربي ودولي فرض قيود على حركة الطيران جنوب غرب روسيا

لا

أخبار محلية توقيع عقد تنفيذ مشروع نظام مساعد ذكي لصالح العقبة الاقتصادية

تعبيرية

أخبار محلية حملة وطنية للتبرع بالدم بدعم من بلدية الزرقاء وبنك الدم الإقليمي

الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية الأمير تركي الفيصل

عربي ودولي وصف سعودي غير مسبوق لرئيس وزراء الكيان

وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع رئيس الأركان الخطة النهائية لاحتلال غزة

فلسطين وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع رئيس الأركان الخطة النهائية لاحتلال غزة

وزير الخارجية البريطاني يدعو لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر شمالي دارفور

عربي ودولي وزير الخارجية البريطاني يدعو لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر شمالي دارفور

ا

أخبار محلية "الوطني لحقوق الإنسان" يختتم دورة تدريبية لفريق التنسيق الحكومي



 
 



الأكثر مشاهدة