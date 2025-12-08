الثلاثاء 2025-12-09 12:54 ص

توقعات بارتفاع أسعار الألماس العالمية

الوكيل الإخباري- توقعت شركة "ألروسا" الروسية أكبر منتج للألماس في العالم ارتفاع أسعار الألماس العالمية على المدى المتوسط والطويل في ظل تراجع الإنتاج.

وقالت الشركة الروسية، في بيان اليوم الاثنين، إن أسعار منتجات الألماس على مستوى العالم تشهد في العام الحالي تقلبات أقل حدة مقارنة بعامي 2023 و2024، حيث أظهرت فئة الألماس التي تزن 3 قيراط فأكثر استقرارا ملحوظا بشكل خاص.

وأشار التقرير إلى أن السوق العالمية تواجه في الأشهر الأخيرة "ضغطا بسبب إجراء أمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الهند"، التي تعد أكبر مصنع للماس المصقول في العالم.


وتوقعت "ألروسا" أن تشهد أسعار منتجات الألماس الطبيعي اتجاها صعوديا على المدى المتوسط والطويل، كما تتوقع الشركة أن يصل إنتاج الماس العالمي هذا العام إلى أدنى مستوى له في 20 عاما.


وذكرت الشركة إن "إنتاج الألماس العالمي سيكون هذا العام أقل بنحو الثلث عما كان عليه قبل ست إلى ثماني سنوات، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاما".

 

