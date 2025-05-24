عاجل الذهب يحلّق عالميًا ويسجّل أفضل أداء في 6 أسابيع

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% ليصل إلى 3362.70 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما ارتفع بنسبة 5.1% خلال هذا الأسبوع، مسجّلًا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.
وبالتوازي، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 2.1% أيضًا، لتصل إلى 3365.8 دولارًا.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد سجلت تحركات متفاوتة:
ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.2% ليبلغ 1094.05 دولارًا، بعد أن سجّل أعلى مستوى له منذ أيار 2023 في وقت سابق من جلسة التداول.
ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 33.44 دولارًا للأوقية.
بالمقابل، تراجع سعر البلاديوم بنسبة 1.6% ليسجّل 998.89 دولارًا، إلا أن المعدنين سجلا مكاسب أسبوعية إجمالية.
ويأتي هذا الأداء القوي وسط تزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.
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