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عاجل الذهب يحلّق عالميًا ويسجّل أفضل أداء في 6 أسابيع

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 24-05-2025 10:36 ص
الوكيل الإخباري-   سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا بأكثر من 2% اليوم السبت، محققة أفضل أداء أسبوعي لها في ستة أسابيع، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية.اضافة اعلان


وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% ليصل إلى 3362.70 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما ارتفع بنسبة 5.1% خلال هذا الأسبوع، مسجّلًا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

وبالتوازي، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 2.1% أيضًا، لتصل إلى 3365.8 دولارًا.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد سجلت تحركات متفاوتة:

ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.2% ليبلغ 1094.05 دولارًا، بعد أن سجّل أعلى مستوى له منذ أيار 2023 في وقت سابق من جلسة التداول.

ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 33.44 دولارًا للأوقية.

بالمقابل، تراجع سعر البلاديوم بنسبة 1.6% ليسجّل 998.89 دولارًا، إلا أن المعدنين سجلا مكاسب أسبوعية إجمالية.

ويأتي هذا الأداء القوي وسط تزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.
 
gnews

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