مؤشر "فوتسي 100" البريطاني يقترب من أعلى مستوياته التاريخية

وأفادت صحيفة الغارديان البريطاني، بأن المؤشر ارتفع في تداولات اليوم الثلاثاء بمقدار 41 نقطة، أي ما يعادل نحو 0.5 بالمئة، ليصل إلى 8874 نقطة، متجاوزاً بشكل طفيف أعلى مستوى إغلاق قياسي سابق له.
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