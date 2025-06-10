الثلاثاء 2025-06-10 08:19 م
 

مؤشر "فوتسي 100" البريطاني يقترب من أعلى مستوياته التاريخية

متعامل في البورصة الصينية
بورصة لندن
 
الثلاثاء، 10-06-2025 05:20 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت بورصة لندن، اليوم الثلاثاء، حيث اقترب مؤشر "فوتسي 100" من تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق.

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وأفادت صحيفة الغارديان البريطاني، بأن المؤشر ارتفع في تداولات اليوم الثلاثاء بمقدار 41 نقطة، أي ما يعادل نحو 0.5 بالمئة، ليصل إلى 8874 نقطة، متجاوزاً بشكل طفيف أعلى مستوى إغلاق قياسي سابق له.

 
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