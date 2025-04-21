مصرفي أمريكي بارز يحذر من المساس باستقلالية الاحتياطي الفدرالي

الوكيل الإخباري- أعرب رئيس مصرف الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي عن أمله بألا تتجه الولايات المتحدة نحو الحد من استقلالية الاحتياطي الفدرالي في تحديد السياسة النقدية.



وأشار غولسبي في حديث لقناة "سي بي إس" الأمريكية، أمس الأحد، إلى أن الخبراء الاقتصاديين يتفقون على أن البنوك المركزية التي تتمتع بإمكانية تحديد السياسة النقدية من دون الضغوط السياسية، تظهر نتائج اقتصادية أفضل.



وأضاف أنه بالنسبة لمن لا يتمتعون بتلك الحرية "تكون نسبة التضخم أعلى والنمو أبطأ وسوق العمل أسوأ".

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وتابع قائلا: "آمل كثيرا في أننا لن نتجه نحو أجواء حيث ستكون استقلالية السياسات النقدية في موضع الشك، لأن ذلك سيقوض مصداقية الاحتياطي الفدرالي".



وجاء في معرض تعليقه على هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باويل، حيث طالب ترامب رئيس الاحتياطي الفدرالي بخفض سعر الفائدة وتحدث عن رغبته في إقالته من المنصب، رغم أن ذلك سيكون صعبا من الناحية القانونية، إذ أن الاحتياطي يعتبر جهة مستقلة عن الحكومة الأمريكية.