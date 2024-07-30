الثلاثاء 2024-07-30 03:48 م
 
 

مصر تتوقع استلام 820 مليون دولار من صندوق النقد خلال أيام

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
الثلاثاء، 30-07-2024 02:03 م

 

 الوكيل الإخباري- قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامجه مع مصر.

وأعلن صندوق النقد، الإثنين، استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما يسمح لها بسحب 820 مليون دولار، قائلاً إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.

هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهراً لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.

 

سكاي نيوز عربية

كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

مهرجان جرش

فن ومشاهير شقير ونحاس تغنيان للحرية والصمود.. ومحمد خير جراح يرسم البسمة على جمهور جرش

مقبرة

منوعات بالصور.. كنز أثري عمره 1200 عام على سفح جبل شمال الصين

تعبيرية

أخبار محلية الأمير مرعد يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية : ظاهرة غريبة تسرق حياة الناس وسنحاربها





 


 


الأكثر مشاهدة