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الثلاثاء، 05-07-2022 10:08 ص

أستراليا ترفع الفائدة للشهر الثالث على التوالي لكبح التضخم

ببرببببب


الوكيل الإخباري - رفع البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء معدلات الفائدة للشهر الثالث على التوالي، وأعلن عن رفعها أكثر مستقبلا في الوقت الذي يكافح فيه لاحتواء ارتفاع التضخم حتى مع خطر التسبب في حدوث انكماش اقتصادي.

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ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي معدل الفائدة 50 نقطة أساس إلى 1.35 %، مما يصل بحجم الرفع إلى 125 نقطة أساس منذ مايو، وذلك في أسرع سلسلة من التحركات منذ 1994.


ومن المقرر صدور بيانات رسمية عن تضخم أسعار المستهلكين للربع الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن تظهر ارتفاعا مقلقا آخر إلى 6%، وهي مستويات لم يسبق لها مثيل منذ فرض ضريبة المبيعات عام 2000.


ومن المرجح أيضا أن يتسارع معدل التضخم الأساسي متجاوزا أربعة بالمئة ليبتعد عن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي عند اثنين إلى ثلاثة بالمئة. ( سكاي نيوز)


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