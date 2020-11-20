أسعار الذهب اليوم الجمعة 20/11/2020

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الجمعة 37.90 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36.40 دينار لجهة البيع.

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ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 45.50 و 33.70 دينار على التوالي.



وبين علان، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 266 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 303 دنانير.



واشار الى ان سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية بلغ حتى ظهر اليوم الجمعة 1865 دولارا للاونصة الواحدة.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.



