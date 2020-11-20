الجمعة 20-11-2020
الوكيل الاخباري

العمل: إنشاء مركز لتشغيل الأردنيين

لبنان: 16 وفاة و 1909 إصابات بفيروس كورونا

فرنسا تسجل 425 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مدير عام بيونتك: من الممكن بدء توزيع لقاح كورونا في كانون الأول

اليونان: تسجيل 59 وفاة جديدة بفيروس كورونا

المغرب: 77 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تسجل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الملك يدعم وحدة المغرب

اسبانيا تسجيل 252 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بدء حظر التجول الشامل بالاردن




الجمعة، 20-11-2020 02:20 م

أسعار الذهب اليوم الجمعة 20/11/2020

720201592743948712830


الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الجمعة 37.90 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36.40 دينار لجهة البيع.

اضافة اعلان

ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 45.50 و 33.70 دينار على التوالي.


وبين علان، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 266 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 303 دنانير.


واشار الى ان سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية بلغ حتى ظهر اليوم الجمعة 1865 دولارا للاونصة الواحدة.


ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

هبوط الذهب إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

5fb671c642360435e42b981d

لاغارد: المركزي الأوروبي لن يفلس

theimportanceofethicaltravel

بعدما ضرب كورونا الاقتصاد العالمي.. عاصمة عربية الأرخص معيشة

الليرة التركية

الليرة التركية تصعد بعد القرار المركزي برفع الفائدة

112020413292985301662

بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 3.7 مليون دينار

مصر

مصر : فوز 11 شركة للتنقيب عن الذهب

أخبار متعلقة
520201317137436150119

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية

2019_8_7_15_25_19_3

ارتفاع اسعار الذهب عالميا

15237Image1-775x445_d

ارتفاع أسعار النفط عالميا

اسعار-الذهب-في-المملكة-الاردنية-الآن

تراجع بيع وشراء الأردنيين للذهب

92020783153490596082

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23/10/2020

720152792917

تراجع أسعار النفط عالميا