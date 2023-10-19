أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى منذ شهرين عالميا

الوكيل الاخباري - تحركت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر في التعاملات المبكرة الخميس، إذ عززت الاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الاستثماري الآمن، فيما يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، المقرر في وقت لاحق اليوم.

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وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "صمود الذهب في مواجهة ارتفاع العوائد وصعود الدولار الأميركي، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية، هو بالفعل دليل على ثقل الخلفية الجيوسياسية".



وارتفع الذهب، الذي عادة ما يكون ملاذا استثماريا آمنا في أوقات عدم اليقين سياسيا وماليا، أكثر من 130 دولارا أو ما يقرب من ثمانية بالمئة منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في السادس من أكتوبر.

سكاي نيوز