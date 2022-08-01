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الإثنين، 01-08-2022 01:11 م

أسعار الذهب تقترب من ذروتها عالمياً

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الوكيل الإخباري - استقر الذهب قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، اليوم الاثنين، مدعوما بضعف الدولار في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد تحدد الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار الفائدة.

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وبحلول الساعة 0903 بتوقيت جرينتش، لم يشهد الذهب تغييرا يذكر في المعاملات الفورية واستقر عند 1765.77 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من تموز عند 1767.79 دولار يوم الجمعة.


واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1782.50 دولار.


وانخفض الدولار مما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات حدّ من مكاسب السبائك التي لا تدر عائدا.


وارتفع الذهب 2.2% الأسبوع الماضي، وهو أفضل أداء له منذ مارس آذار، بعد أن أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول نبرة أقل تشددا نسبيا في أعقاب رفع سعر الفائدة المتوقع بمقدار 75 نقطة أساس. ( الاقتصادية )

 


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