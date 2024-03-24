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الأحد، 24-03-2024 09:59 ص

أسعار الذهب في الأردن .. كم بلغ سعر غرام 21 ؟

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الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب في الأردن من عيار 21 اليوم الأحد عند 43.7 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 41.9 ديناراً للشراء منهم.

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بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 39 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 35.5 ديناراً للشراء منهم.

 

تشهد أسعار الذهب في الأردن ارتفاعاً بشكل غير مسبوق، وبررت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات هذا الارتفاع بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة ثابتة للمرة الخامسة، وذلك لمحاربة التضخم الذي وصل لارتفاعٍ قياسي، مما انعكس ارتفاعًا على سعر الأونصة عالميًا وبالتالي ارتفاعًا في أسعاره محليًا.




 




 

 


 

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