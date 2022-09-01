أسعار الذهب في المملكة عند أدنى مستوى منذ شهرين

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أن سعر الذهب محليا هو الأدنى منذ أكثر من شهرين. اضافة اعلان





وقال علان لـ "الوكيل الاخباري" إن سبب انخفاض اسعار الذهب يعود الى ترقب رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، متوقعا رفع أسعار الفائدة في شهر أيلول بمقدار (1) نقطة أساس.



وبين أن رفع أسعار الفائدة ينعكس على الدولار بحيث يسجل مكاسب واسعة النطاق.



وأشار إلى أنه كلما زاد مقدار التضخم، قلت أسعار الذهب، موضحا أن السوق يترقب انخفاضا ملحوظا على أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.



وتوقع علان ارتفاع الطلب خلال فترة القادمة حيث أن الطلب على المصوغات الذهبية والليرة في المملكة متوسط.



وانخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 34.90 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

