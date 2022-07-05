أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى منذ آذار الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 1800 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع شهر آذار الماضي.

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وفي مستهل تعاملات اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للغاز لشهر آب على مؤشر TTF إلى مستوى 1812 دولارا لكل ألف متر مكعب.



وسجلت أسعار الغاز في أوروبا خلال 4 مرات متتالية، مستويات تاريخية في مطلع آذار الماضي، بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، ففي 7 آذار الماضي سجلت أسعار الغاز 2560.7 دولار لكل ألف متر مكعب.



وعقب ذلك تراجعت الأسعار ، وفي السادس من حزيران الماضي، لأول مرة في 3 أشهر، انخفضت أسعار الغاز إلى أقل من 900 دولار لكل ألف متر مكعب.

