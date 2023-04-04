تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا بعد ارتفاع الذهب

الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الثلاثاء، 325 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 285 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.



وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ما زال ضعيفا حتى الآن.

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وأضافت إلى أن التوقعات تشير إلى نشاط سوق الذهب محليا خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 40.2 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.5 دينارا لجهة البيع.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.