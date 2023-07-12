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الأربعاء، 12-07-2023 06:18 ص

أسعار النفط تواصل ارتفاعها عالمياً

نفط5


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، إذ عوضت الآمال في زيادة الطلب في الدول النامية وخفض أكبر مصدري النفط في العالم الإمدادات مخاوف من تباطؤ اقتصادي يؤدي إلى ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.

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وتعرضت الأسعار لضغوط من ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو، وفقا لبيانات معهد البترول الأميركي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة مخزونات الخام بمقدار 500 ألف برميل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا إلى 79.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0305 بتوقيت غرينتش، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا إلى 75.01 دولار.

 

سكاي نيوز


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