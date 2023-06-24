السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

مهم من المواصفات والمقاييس حول دمغة الذهب والفضة

الفرّاية: اعتماد الفيزا لأمريكا والشنغن كتأشيرات للدخول للمملكة لبعض الجنسيّات

الاستهلاكية المدنية تحدد دوامها خلال ايام عيد الاضحى

الدفاع المدني يُحذر من حرق الأعشاب الجافة

تعميم من البنك المركزي لجميع شركات التمويل في الأردن

الجنيدي نقيباً لتجار ومنتجي الأثاث

تعرف على حالة الطقس يوم عرفة وأيام عيد الأضحى

هل يجوز إعطاء الجزار شيئاً من الأضحية بدل أجرته؟ .. الإفتاء توضح

الأمن: 19 ألف مركبة دخلت الأردن عبر حدود العمري الاسبوع الماضي

مدفيديف يدعو للالتفاف حول بوتين ضد أعداء روسيا في الداخل والخارج

 
السبت، 24-06-2023 01:47 م

سلطات شرق ليبيا تهدد بفرض حصار على النفط

LYNXMPEJ5N03I_L


الوكيل الإخباري - هددت السلطات المتمركزة في شرق ليبيا يوم السبت بفرض حصار على صادرات النفط بسبب استخدام حكومة طرابلس لعوائد الطاقة، متهمة إياها بإهدار مليارات الدولارات دون تقديم خدمات حقيقية.اضافة اعلان


وليبيا في خضم أزمة سياسية منذ العام الماضي عندما رفض البرلمان في شرق ليبيا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس وكلف إدارة جديدة لم تتمكن من تولي زمام الأمور في العاصمة.

وقالت الإدارة التي كلفها البرلمان "إذا استدعى الأمر، فإن الحكومة الليبية سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرها باللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة".

ويشيع فرض الحصار على النفط في ليبيا منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، والتي أدت إلى سنوات من الحرب والفوضى، إذ يقطع كل من الجماعات المحلية والفصائل الرئيسية الإمدادات في إطار التكتيكات السياسية.

إقرأ ايضا
254

مصر.. دخول أكثر من 306 كيلو من الذهب بعد قرار الإعفاء الجمركي

1-7

شركات أردنية تشارك بمعرض فانسي فود في نيويورك غدا

main_image646467d15c8c6

هل يدخل الاقتصاد الأميركي في الركود ؟ الخزانة الأميركية تجيب

2023112727نفط-2

برنت يخسر 3 دولارات ويسجل 73.8 دولارا للبرميل

istock-813603994

الذهب عالمياً يُسجل اسوأ اداء منذ 4 أشهر

1687593421994

اقتصاديون : 7 دول تستحوذ على 70% من إجمالي الصادرات الأردنية

أخبار متعلقة
الكويت-نفط

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 92 سنتاً ليبلغ 76.90دولار

584

النفط يرتفع بدعم من التوقف المحتمل لرفع الفائدة الأميركية

2545

روسيا والسعودية تشيدان بالتعاون داخل تحالف أوبك+

225

مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي تُهبط بأسعار النفط

نفط3

أسعار النفط تهبط عالمياً الثلاثاء

نفط9

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم