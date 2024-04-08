أسعار النفط عالمياً تهبط مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط عالمياً بأكثر من 1% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط بعد أن سحبت "إسرائيل" مزيدا من جنودها من جنوب قطاع غزة وتعهدت بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ستة أشهر.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولار بما يعادل 1.55% إلى 89.76 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 88.78 دولار.



وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85.60 دولار للبرميل، منخفضا 1.31 دولار، أو ما يعادل 1.5 بالمئة، بعد أن نزل إلى مستوى منخفض بلغ 84.69 دولار.





