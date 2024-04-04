الخميس 04-04-2024
الوكيل الاخباري
 

النفط عالمياً يرتفع وسط مؤشرات النمو الاقتصادي بأميركا

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الخميس، 04-04-2024 09:30 ص

النفط عالمياً يرتفع وسط مؤشرات النمو الاقتصادي بأميركا

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الوكيل الإخباري - سجلت أسعار النفط عالميا ارتفاعا، في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو 15 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 89.51 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو 15 سنتا أو 0.2 % إلى 85.59 دولار للبرميل.


وسجل عقد برنت ليونيو وعقد خام غرب تكساس الوسيط لمايو ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية، وأغلقا أمس الأربعاء عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر.


 




 

 


 

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