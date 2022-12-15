أسهم أوروبا تتراجع والأنظار على قرار المركزي بشأن الفائدة

الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، مع ترقب المستثمرين بقلق قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، وذلك بعد يوم من تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة.

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ومن المتوقع إلى حد كبير أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس بعد تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء برفع الفائدة نصف نقطة مئوية.



وانخفض المؤشر فايينشال تايمز 100 للأسهم القيادية في بريطانيا 0.6 % ، مع تركيز المستثمرين على قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة المقرر له في وقت لاحق اليوم. ( سكاي نيوز )

