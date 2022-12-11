بهدف تحسين الأجور.. الإضرابات قد تصل للمركزي الأوروبي

الوكيل الإخباري -
تنوي نقابة موظفي البنك المركزي الأوروبي القيام بخطوات احتجاجية ولا تستبعد تنفيذ إضراب على المدى البعيد للحصول على زيادة للرواتب.اضافة اعلان
وتقترح إدارة المصرف المركزي زيادة الأجور بنسبة 4.07 % في يناير، أي بنسبة أقل من معدّل التضخم المسجّل في أكتوبر في منطقة اليورو، والذي بلغ 10.6%.
وسبق أن حصل الموظّفون على زيادة بنسبة 1.5 % هذا العام.
وقال نائب رئيس النقابة، كارلوس بوولز، إن البنك المركزي الأوروبي يواجه مشكلة لأنه لم يؤدِ مهمّته فيما يخصّ التضخّم، بدلًا من السيطرة عليه عند 2 % نجد أنفسنا أمام معدّل يتجاوز 10%. ( سكاي نيوز
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