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الإثنين، 22-08-2022 12:38 م

أكبر 20 دولة تملك احتياطي ذهب في العالم من بينها دولتان عربيتان - أسماء

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الوكيل الإخباري - تواصل البنوك المركزية على مستوى العالم إضافة الذهب إلى احتياطياتها. 

ومنذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي، وسعت الدول حيازاتها من الذهب بمقدار 270 طناً.

ولخص محافظ البنك الوطني البولندي، آدم غلابينسكي، سبب احتفاظ البنوك المركزية بالذهب، قائلاً: "الذهب هو أكثر الأصول الاحتياطية أماناً: فهو ينوع المخاطر الجيوسياسية ويعد مرساة الثقة، خاصة في أوقات التوتر والأزمات".

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وقال متحدث باسم البنك المركزي المجري إن الذهب يزيد الاستقرار المالي ويعزز ثقة السوق.

وفيما يلي أكبر 20 مكتنزاً للذهب في العالم استناداً إلى أحدث البيانات من مجلس الذهب العالمي.

الولايات المتحدة - 8.133.5 طن

ألمانيا - 3355.1 طن

إيطاليا - 2.451.8 طن

فرنسا - 2436.6 طن

روسيا - 2298.5 طن

الصين - 1948.3 طن

سويسرا - 1040.0 طن

اليابان - 846.0 طن

الهند - 768.8 طن

هولندا - 612.5 طن

تركيا - 457.7 طن

تايوان - 423.6 طن

كازاخستان - 383.9 طن

البرتغال - 382.6 طن

أوزبكستان - 363.9 طن

السعودية - 323.1 طن

المملكة المتحدة - 310.3 طن

لبنان - 286.8 طن

إسبانيا - 281.6 طن

النمسا - 280.0 طن

كما يمتلك صندوق النقد الدولي 2814.0 طن من الذهب، وهو ما كان سيضعه في المرتبة الثالثة في العالم إذا تم اعتباره دولة.

 

فيما يمتلك البنك المركزي الأوروبي 504.8 طن من الذهب، ليحتل المرتبة 12 بين الدول. (العربية)


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