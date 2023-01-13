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ألمانيا تبحث استيراد الغاز الطبيعي من العراق

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الجمعة، 13-01-2023 06:30 م

ألمانيا تبحث استيراد الغاز الطبيعي من العراق

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الوكيل الإخباري - قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، إن ألمانيا تجري محادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من الدولة الغنية بالنفط، في وقت تسعى فيه برلين لتنويع مصادر الطاقة بعد تراجع واردات الوقود الأحفوري من روسيا.اضافة اعلان


وصرح شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في برلين "تحدثنا أيضا عن شحنات غاز محتملة لألمانيا واتفقنا على البقاء على اتصال وثيق".

ولم يذكر شولتس تفاصيل أخرى عن أحجام الغاز التي تأمل ألمانيا في استيرادها من العراق.

وعقب الحرب الروسية الأوكرانية وقطع إمدادات الغاز الروسية عن ألمانيا، عملت برلين على تنويع مصادرها من الطاقة، وتوسعت في استيراد الغاز الطبيعي المسال، كما دشنت العام الماضي، لأول مرة محطة لاستقبال الغاز المسال. ( سكاي نيوز )

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